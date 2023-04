Le Terme di Acqui riapriranno il 15 maggio, soddisfazione di Cirio e degli assessori

Il presidente della Regione Piemonte e gli assessori al Turismo e all’Agricoltura apprendono con soddisfazione che Terme di Acqui aprirà le proprie strutture il 15 maggio, anche grazie alla misura di sostegno al sistema termale, prevista dalla Regione Piemonte nel suo bilancio. Aggiungono che si tratta di un’ottima notizia dopo l’incertezza delle ultime settimane quando sembrava che non ci fossero margini per la ripartenza dell’attività termale ad Acqui prima di settembre. Il presidente e gli assessori auspicano poi che anche altre strutture termali piemontesi, che hanno attraversato o attraversano difficoltà provocate dai due anni di stop per il Covid 19, possano approfittare della misura regionale che stanzia un milione di euro per rilanciare la propria attività in un settore, quello termale, che la Regione considera strategico sia dal punto di vista turistico sia di tutela della salute, grazie alla qualità terapeutica delle acque.