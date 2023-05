I positivi alla peste suina africana sono ora 651, uno in più rispetto all’aggiornamento precedente, per un caso segnalato in Piemonte dove il totale cresce a 398; mentre in Liguria rimane stabile a 253.

ll nuovo caso piemontese è stato registrato in provincia di Alessandria a Garbagna (primo in quel Comune da quando è iniziata l’emergenza).

Con il caso di Garbagna diventano 84 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.