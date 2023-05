Aeroporto Caselle di Torino, Sagat approva il Bilancio Sociale 2022

È stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di SAGAT S.p.A., Società di gestione dell’Aeroporto di Torino, il Bilancio Sociale 2022. La pubblicazione illustra i principali risultati raggiunti dal Gruppo SAGAT in termini di impatto economico, tematiche ambientali e sociali, con particolare evidenza in questa nona edizione delle azioni intraprese per contribuire allo sviluppo economico e turistico della regione e per integrare la sostenibilità nella strategia aziendale.

Il rapporto mette in luce i seguenti risultati:

Impatto economico: il valore economico distribuito dal Gruppo SAGAT nel 2022 è stato pari a 67,3 milioni di euro (42,04 milioni nel 2021), a fronte di un valore economico creato pari a 89,27 milioni di euro (40,49 milioni nel 2021); il totale degli investimenti del Gruppo è ammontato a 7 milioni di euro (5,08 milioni nel 2021) in opere infrastrutturali ed impiantistiche (metodologia applicata Metodo Piemonte).

Secondo l’ACI Impact Calculator, l’impatto complessivo dell’attività 2022 dell’aeroporto di Torino è superiore a 22mila posti di lavoro.

Sostenibilità ambientale: nel 2022 è stato conseguito il Livello 3-Optimisation del programma di sostenibilità ambientale ACA-Airport Carbon Accreditation, incentrato sul piano di coinvolgimento degli stakeholder nel processo di riduzione delle emissioni e il 100% dell’energia elettrica acquistata è derivante da fonti rinnovabili certificate (certificati di garanzia d’origine – GO). Inoltre, dal 2022, si realizzano nello scalo anche turnaround 100% green (insieme di operazioni per l’assistenza a terra di un aeromobile necessarie tra un volo e l’altro) attraverso una nuova flotta di mezzi elettrici e a procedure aeroportuali sostenibili, che azzerano le emissioni inquinanti di circa 1 quintale di CO2 rispetto all’utilizzo di mezzi diesel per ogni turnaround.

Impegno per la comunità: nel 2022 l’aeroporto di Torino ha contribuito allo sviluppo economico e turistico della regione e ha inoltre supportato eventi in collaborazione con istituzioni ed enti culturali a sostegno del rilancio del territorio. A seguito del conflitto in corso in Ucraina, lo scalo ha inoltre contribuito all’assistenza di voli umanitari da e per le zone di conflitto. Sul fronte open innovation, Torino Airport ha avviato la sperimentazione di dispositivi di mobilità personale a guida autonoma e comandi vocali per l’assistenza di passeggeri a ridotta mobilità (PRM) in collaborazione con la startup torinese Alba Robot con cui l’Aeroporto ha sottoscritto una partnership nell’ambito di Torino City Lab, laboratorio di innovazione della Città di Torino. Diverse, poi, le azioni concrete di collaborazione, quali l’iniziativa ‘Adotta una classe’ che ha visto i formatori SAGAT tenere costantemente lezioni in due classi dell’istituto tecnico superiore Grassi di Torino e accogliere oltre 46 ragazzi in aeroporto per progetti di formazione.

Si ricorda che nel 2022 l’aeroporto di Torino ha registrato il suo record di traffico, con 4.193.881 milioni di passeggeri, in crescita del +103% sul 2021 e del +6% sul 2019, anno pre-pandemico, battendo il record precedente del 2017 (4.176.556 passeggeri), e che è stato insignito del premio Best Airport Award di ACI Europe nella categoria fino a 5 milioni di passeggeri per la capacità di ripresa post-pandemia.

In data odierna si è riunita anche l’Assemblea dei Soci di SAGAT S.p.A., che ha approvato all’unanimità il Bilancio d’esercizio 2022 della Capogruppo e il Bilancio Consolidato 2022 del Gruppo SAGAT.

Si riportano i principali indicatori economici:

Ricavi della gestione: pari a 86,06 milioni di euro, con un aumento del +131,3% rispetto all’esercizio 2021

EBITDA: pari a 17,4 milioni di euro, in miglioramento di 22,5 milioni di euro rispetto al 2021, anche grazie ai fondi di ristoro nazionali e regionali (di importo pari a 13,3 milioni di euro)

Risultato Netto: pari a 11,9 milioni di euro, in crescita di 20,3 milioni di euro rispetto al 2021.

L’Assemblea dei Soci ha deliberato di destinare il Risultato netto d’esercizio interamente a copertura delle Perdite portate a nuovo da esercizi precedenti.