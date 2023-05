Meteo, violente grandinate nel cuneese e nel torinese: rallentamenti alla circolazione

Violente grandinate questo pomeriggio, mercoledì 10 maggio, in provincia di Cuneo e in alcune zone del torinese con ripercussioni sull’agricoltura. Una forte grandinata si segnala a Moretta, in provincia di Cuneo; grandine di 2cm di diametro anche a Faule, nel cuneese.

A causa della grandine si segnalano rallentamenti alla circolazione stradale all’altezza della Saluzzo-Pinerolo.

Attualmente poi si segnala una nuova cella temporalesca intensa nel Basso Torinese tra Castagnole Piemonte e Scalenghe;

Una violenta grandinata si segnala a Villafranca Piemonte, in provincia di Torino.

Arpa spiega che una temporanea rotazione da nord dei flussi in quota porterà ad una breve pausa nelle precipitazioni nella mattinata di domani. Dal pomeriggio di giovedì e fino a fine periodo, invece, una ventilazione prevalentemente dai quadranti orientali porterà precipitazioni diffuse, localmente moderate, e cieli grigi.