SKF Italia Meet the World: tre squadre in campo a Porte domenica 21 maggio

La competizione calcistica giovanile SFK Italia Meet the World, dedicata a squadre di atleti con disabilità intellettiva certificata, torna a Porte, in provincia di Torino: domenica 21 maggio, presso l’impianto sportivo Il Podio, in Via Martellotto, a partire dalle ore 9:30, i campioni in carica, gli Insuperabili, si batteranno contro i ragazzi della Special Olympics Italia team Sardegna e degli Amici del Meet the World. Al termine degli incontri, nel pomeriggio, si svolgerà la premiazione di tutte le squadre in un clima di festa, condivisione e divertimento.

Per le squadre, in palio la possibilità di partecipare come “SKF Italia” al Gothia Special Olympics Trophy, evento internazionale riservato a formazioni aderenti all’Organizzazione Special Olympics, in programma a Göteborg, in Svezia, dal 16 al 22 luglio 2023.

Per assistere alle partite di domenica 21 maggio, l’ingresso è libero e gratuito.