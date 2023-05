Maltempo Piemonte, il Po esonda a Villafranca e Cardè: chiuse alcune strade

Il Po è esondato al confine tra Torinese e Cuneese nei comuni di Villafranca e Cardè, obbligando alla chiusure delle strade provinciali 29 e 1 tra Cardè e Villafranca e tra Cardè e Crocera di Barge. Chiusa anche la provinciale 589 Saluzzo-Pinerolo nei pressi di Staffarda oltre alla provinciale 149 tra Faule e Pancalieri.

“Una piena ordinaria – spiega il sindaco di Cardè, Matteo Morena -. La situazione è di allerta, ma sotto controllo. Abbiamo chiuso alcune strade, e manteniamo alta l’attenzione”.

Il Po è osservato speciale anche a Torino, dove i Murazzi sono stati chiusi per precauzione e dove il livello dell’acqua è salito di 1,5 m in un giorno.

“Se in Piemonte – dichiara la Coldiretti a Repubblica – è allarme per il passaggio la piena del Po la situazione del più grande fiume italiano è rappresentativa delle difficoltà in cui si trovano numerosi corsi d’acqua in Piemonte con rischio esondazioni con possibilità di frane, caduta alberi e allagamenti. Sono gli effetti delle intense precipitazioni che hanno colpito, insieme alla Romagna, importanti aree agricole del Paese con l’allerta meteo che si estende dal Piemonte al Lazio, dalla Sicilia alla Calabria mentre resta rossa in Romagna dove si contano i danni anche nelle regioni limitrofe”.