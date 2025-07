Frontale nei pressi di Candiolo, ancora in ospedale due donne

CANDIOLO – Frontale per schivare un cinghiale ieri notte sulla SP23R all’altezza di Candiolo. Sono ancora ricoverate in ospedale le due donne elitrasportate al Centro Traumatologico Ortopedico di Torino che si trovavano in una delle due vetture coinvolte.

Condizioni gravi per le donne nella Panda

Secondo una prima ricostruzione sembra che il conducente della Bravo, nel tentativo di evitare un cinghiale, abbia invaso la corsia opposta dove stava arrivando la Panda, con a bordo le due donne, provocando un frontale. La 36enne ha riportato diverse lesioni ed è attualmente intubata, con una prognosi riservata, mentre la 37enne è in condizioni più critiche con un trauma cranico, vertebrale e diversi traumi agli arti.

Le tre persone a bordo della Fiat Bravo sono rimaste ferite in modo non grave e trasportate in codice giallo e verde all’ospedale san Luigi di Orbassano.

