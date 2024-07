Successo per la prima edizione della “Festa dell’Estate” all’ospedale Molinette di Torino

TORINO – Ieri, giovedì 4 luglio, all’interno dell’ospedale Molinette di Torino la Fondazione Ricerca Molinette ha organizzato la prima edizione della “Festa dell’Estate“, un evento di beneficenza il cui ricavato verrà interamente devoluto al reparto di Chirurgia Vascolare del Presidio Molinette di Torino.

Questa festa estiva ha coinvolto i mercanti locali delle Associazioni Stramercatino, Balon, e dei commercianti di Via Madama Cristina, con la collaborazione di Radio GRP, l’Associazione VolTo, Andos, il sostegno di Authos Torino, ha visto la simpatica partecipazione del comico Davide D’Urso e tanta buona musica dal vivo passata da Radio GRP con il DJ Gino Latino che ha fatto ballare addirittura i neo laureati all’uscita dell’Aula Magna. Splendide le canzoni cantate dalla voce di Natalia Volonnino e accompagnate al piano da Milos dell’Associazione

Dedicarsi.

Per i saluti istituzionali sono stati presentati dalla Dott.ssa Lia DI Marco – Dirigente Amministrativo della Struttura Complessa per i Rapporti con Stakeholders Nazionali ed Esteri Politiche Aziendali di Crowdfunding Fundraising Relazioni Esterne – sono intervenuti il Direttore della Città della Salute e della Scienza di Torino Dott. La Valle, il Presidente della Fondazione Ricerca Molinette Prof. Segre, la Direttrice amministrativa della Città della Salute e della Scienza di Torino Dott.ssa Borghese, il Direttore sanitario Dott. Scarmozzino, il Dirigente

medico della Struttura Complessa di chirurgia Vascolare Dott. Verri, la caporeparto Sig.ra Caldin e il consigliere regionale Silvio Magliano.

Tutto questo con l’obiettivo comune di creare un’atmosfera gioiosa e conviviale per una giornata estiva, unendo la comunità torinese in un’iniziativa di solidarietà per il Presidio Molinette e i suoi pazienti.

I fondi raccolti durante l’evento saranno interamente destinati al reparto di Chirurgia Vascolare, contribuendo a migliorare le cure e le strutture che necessitano di interventi in questo settore specialistico e sostenere gli operatori che lavorano ogni giorno. La “Festa dell’Estate” – evento interamente ideato dalla Fondazione Ricerca Molinette – non solo ha offerto momenti di svago e divertimento ma ha rappresentato anche un’opportunità per celebrare il lavoro instancabile del personale medico e sanitario del Presidio Molinette.

È un modo per esprimere gratitudine e supporto a coloro che dedicano la vita alla cura dei degenti. Anche i pazienti da finestre e terrazze hanno espresso il loro apprezzamento per una manifestazione che intende diventare una tradizione negli eventi a sostegno del più grande

ospedale del Piemonte.

