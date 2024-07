A Torino è possibile partecipare ad un ballo a Palazzo Barolo e tornare al 1806

TORINO – Il maestoso portone d’ingresso di Palazzo Barolo si apre e svela una notte d’incanto. Un viaggio a ritroso nel tempo ci porta alla Torino del 1806 alla corte dell’epoca napoleonica, ad un gran ballo in cui eleganti dame ed affascinanti cavalieri in uniforme danzano in onore di Giulia e Tancredi, Marchesi di Barolo.

Uno spettacolo di living history, che prende vita grazie a rievocatori dell’epoca napoleonica, provenienti da tutto il mondo, che hanno scelto Torino per il loro Gran Ballo annuale, ammirati dall’eleganza e la bellezza dei suoi palazzi.

Tra meravigliosi abiti storici, autentici cimeli napoleonici gelosamente custoditi nel caveau del palazzo, stoffe e gioielli preziosi, respiriamo l’atmosfera di una festa esclusiva di altri tempi.

Come in un set cinematografico, Palazzo Barolo si trasforma nel cuore pulsante della storia, ricreando il fascino di cui saremo ospiti speciali. La musica, i passi di danza, i costumi e le luci soffuse ci immergeranno nell’eleganza del primo Ottocento, in un’atmosfera degna delle più celebri serie televisive dove il presente si fonde con il passato in una danza senza tempo!

“Questo è soltanto l’inizio di un format che prenderà vita da settembre in avanti non soltanto a a Palazzo Barolo a Torino ma anche con il prodotto Torino: Tutto in una Notte in cui apriremo – afferma Laura Audi di Somewhere tour – in contemporanea serale sia Palazzo Madama che Palazzo Reale con rievocatori ed attori in costume per piccoli gruppi guidati, come ospiti speciali, nella magia di una Notte unica”.

Il primo appuntamento sarà quindi il 19 luglio 2024 – ore 19.00 – Incontro Torino fronte Palazzo Barolo Via delle Orfane 7

Costo a persona 35,00eur

Info e preno www.somewhere.it

