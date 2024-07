TORINO – L’Osservatorio per la Torino Ceres organizza per sabato 7 settembre una camminata per la Torino Ceres da Pessineto a Mezzenile a Ceres con partenza alle 9.00 dall’ Osteria L’Circul di Pessinetto.

Prenotazione obbligatoria entro il 31/8 a questa pagina insieme a tutte le informazioni utili.

La presentazione dell’evento:

Come abbiamo sempre detto, la Torino-Ceres è la chiave di volta del nostro territorio e lo è se tutta intera, compresa la tratta montana – che non solo è fondamentale per la montagna, ma è anche quella con il più alto valore turistico e storico. Per mantenere alta l’attenzione sulla ferrovia e sui territori che attraversa, dunque, grazie alla collaborazione con Osteria L’Circul di Pessinetto e alla guida Roberto Bergamino abbiamo organizzato un breve trekking sul sentiero che collega Pessinetto, Mezzenile e Ceres.

