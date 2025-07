Salvato un bimbo di 8 mesi con grave cardiopatia all’ospedale Regina Margherita di Torino

TORINO – Un bambino di soli otto mesi, nato in Bangladesh con una gravissima cardiopatia congenita caratterizzata dalla presenza di un solo ventricolo cardiaco, è stato salvato grazie a un delicato intervento chirurgico eseguito presso l’ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.

Il piccolo paziente, nato a ottobre e miracolosamente sopravvissuto nonostante le condizioni considerate incompatibili con la vita, è arrivato in Italia dopo un lungo viaggio di 7.500 km organizzato con la collaborazione della Flying Angels Foundation. L’associazione ha curato il trasferimento aereo, garantendo anche la presenza di presidi medici a bordo per supportare il bambino durante il volo.

All’arrivo, la famiglia è stata accolta e assistita dall’Associazione Amici Bambini Cardiopatici, che ha fornito alloggio e supporto, coprendo inoltre tutte le spese sanitarie grazie a una raccolta fondi dedicata.

Dopo una serie di approfonditi accertamenti da parte della Cardiologia pediatrica diretta dalla dottoressa Chiara Riggi, il piccolo è stato sottoposto con successo a un complesso intervento cardiochirurgico dall’équipe guidata dal dottor Carlo Pace Napoleone. L’operazione, durata circa sei ore e svolta con l’ausilio della circolazione extracorporea, ha previsto il secondo degli interventi tipici per questa patologia: la deviazione del flusso sanguigno verso i polmoni, bypassando il cuore per migliorare l’ossigenazione, insieme alla rimozione di tessuto cardiaco per facilitare la circolazione interna.

Grazie a questo intervento, il bambino è stato dimesso in ottime condizioni e ora è seguito regolarmente in ambulatorio, in attesa del rientro in Bangladesh.

Questa straordinaria storia di coraggio e solidarietà sottolinea il ruolo di eccellenza dell’ospedale Regina Margherita, riconosciuto come un vero “Ospedale dei Bambini del mondo”, capace di offrire cure d’avanguardia anche ai piccoli pazienti provenienti da Paesi con sistemi sanitari meno sviluppati.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese