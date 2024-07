Fallimento Vercarmodel di Beinasco: 2,4 milioni di euro sequestrati

TORINO – La Guardia di Finanza di Torino ha disposto gli arresti domiciliari e l’interdizione per sei mesi dall’esercizio di attività d’impresa nonché il sequestro preventivo di denaro, beni mobili e immobili per un valore complessivo di 2,4 milioni di euro.

Le indagini partono dal fallimento nel novembre 2020 della VercarModel Saro di Beinasco, azienda torinese, attiva nel settore della progettazione e realizzazione di prototipi di veicoli sportivi.

Gli investigatori hanno svelato l’occultamento di ingenti somme di denaro e beni di valore, finalizzata a svuotare il patrimonio dell’impresa che versava in stato di difficoltà.

Il titolare della società, con la complicità dei suoi familiari e di due consulenti-professionisti, hanno cercato di trasferire il loro business a una società neocostituita poi, sarebbero stati effettuati numerosi tentativi di rientrare in possesso dei beni aziendali anche avvalendosi di prestanome.

I militari hanno inoltre, anche sequestrato un Suv, ideato e prodotto dall’impresa fallita per il mercato arabo/cinese con materiali e finiture di altissimo pregio, dal valore commerciale stimato dalla stampa specializzata in circa 3 milioni di euro. L’automezzo è stato poi messo dall’Autorità Giudiziaria a disposizione del curatore fallimentare, per consentirne la vendita.

