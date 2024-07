Alisha Lehmann in una delle prime uscite per le vie di Torino

TORINO – Alisha Lehmann, la giocatrice svizzera delle Juventus Women, neo acquisto dall’Aston Villa, si è concessa un’uscita serale per le vie di Torino. La più seguita giocatrice di calcio femminile, con oltre 17 milioni di follower su Instagram, ha scelto un orario insolito per posare davanti ai portici di via Roma, senza persone. Per ovvi motivi la sua popolarità non le avrebbe concesso una normale vasca pomeridiana tra le vie del centro.

Lehmann è passata alla Juventus nel giugno di quest’anno insieme all’acquisto del centrocampista brasiliano Douglas Luiz, anche lui ex Aston Villa. La giocatrice svizzera, nota per essere bisessuale ha lasciato nel 2022 la connazionale Ramona Bachmann e proprio nel giugno 2024 ha annunciato la relazione con il giocatore brasiliano.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese