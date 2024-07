Le tecnologie aerospaziali piemontesi al Farnborough International Airshow 2024

PIEMONTE – Il sistema Piemonte dell’aerospazio rafforza la propria presenza al Farnborough International Airshow – FIA, riaffermando il ruolo di protagonista in un momento di forte dinamismo e sviluppo del settore.

Dal ieri e fino al 26 luglio, l’eccellenza aerospaziale piemontese è in vetrina in un ampio spazio espositivo di circa 200 mq, organizzato dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte) nell’ambito del Progetto Integrato di Filiera (PIF) “Aerospazio” e del Progetto “Beni Industriali”. In quest’ambito sono 17 le PMI piemontesi che, grazie al sostegno dei fondi europei, potranno presentare le loro tecnologie e prodotti alla committenza internazionale.

Al salone di Farnborough, la delegazione piemontese presenta una filiera completa che risponde ai bisogni di tutti i comparti dell’industria Aeronautica, Spazio e Difesa. All’interno dello spazio espositivo, è stato allestito un percorso-mostra in cui le 17 PMI propongono prodotti e tecnologie di ultima generazione. Il Piemonte ospita sul proprio territorio grandi player dell’industria aerospaziale (Leonardo, GE Avio Aero, Thales Alenia Space, ALTEC, Collins Aerospace) e un nucleo di oltre 450 PMI: insieme, queste aziende mettono a disposizione dei principali attori internazionali una filiera completa caratterizzata da know-how, capacità tecniche, manifattura di alto livello. L’aerospazio in Piemonte, infatti, registra una crescita continua, con un fatturato complessivo che nel giro di pochi anni è passato da 7 a 8 miliardi di euro e impiega oltre 35.000 addetti, grazie ad eccellenze industriali nel settore aerospaziale inserite in un ecosistema completo, composto da una consolidata rete di PMI, grandi aziende, nonché un crescente flusso di startup dall’alto valore tecnologico, centri di ricerca pubblici e privati, Poli di Innovazione, la Città dell’Aerospazio, il più grande hub italiano per la manifattura e la ricerca e sviluppo in campo aeronautico, e una forte presenza accademica di grande attrattiva sia per i buyer che per gli investitori esteri.

Proprio per presentare ai partner internazionali l’eccellenza piemontese, domani, il 24 luglio, lo stand del Piemonte ospiterà il workshop “Unleashing the Sky’s Potential: Aerospace Excellence, Innovative Trends, and Investment Opportunities in Piemonte“. Si tratterà di un momento di approfondimento che combina alla presentazione delle competenze del territorio le opportunità di business e investimento.

La presenza al Farnborough International Airshow 2024, il più grande evento mondiale dell’aerospazio, rappresenta un’opportunità unica anche per espandere le collaborazioni tra partner industriali a livello globale e per promuovere i prossimi Aerospace & Defense Meetings, l’unica business convention per l’aereospazio organizzata in Italia, che tornerà a Torino con la decima edizione a dicembre del 2025.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese