Fermati sull’autostrada Torino-Aosta su un furgone con 6 bici rubate

TORINO – Nella giornata di lunedì 29 luglio una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Torino, in servizio sull’autostrada A5 Torino-Aosta è stata inviata dalla Centrale Operativa nei pressi di Volpiano per la presenza di un uomo in bicicletta in autostrada.

Sul posto però il ciclista non c’era. C’era invece un autocarro fermo in piazzola di sosta, in direzione di Torino, risultato rubato lo scorso 23 giugno. Il conducente ed il passeggero pluripregiudicati per reati contro il patrimonio, con misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Nel furgone c’era diverso materiale tra cui una tronchese, due motofalciatrici, sei biciclette di cui due a pedalata assistita ed un lucchetto per bicicletta tagliato. Il materiale è risultato rubato poco prima ad Aosta.

I due uomini a bordo sono stati arrestati per furto aggravato in concorso. A carico del conducente è stata data esecuzione anche dell’ordinanza che disponeva la custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Torino in sostituzione di altra meno afflittiva a cui si era reso inottemperante.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese