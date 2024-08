E’ morta Giulia Grigore, diciottenne investita in monopattino a San Giorgio Canavese

TORINO – E’ morta nella notte all’ospedale Cto di Torino Giulia Grigore, la 18enne investita ieri mattina a San Giorgio Canavese mentre si trovava in monopattino. L’incidente all’incrocio tra le provinciali 51, 52 e 53 a San Giorgio Canavese, metre Giulia si recava a lavoro a Rivarolo Canavese.

La ragazza era stata trasportata in ospedale in elisoccorso ma le sue condizioni sono apparse subito gravi. Nella notte è deceduta. L’incidente era avvenuto con una macchina il cui autista si era fermato per prestare soccorso.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese