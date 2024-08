Auto urta monopattino a Nichelino, un uomo è morto

NICHELINO – Un uomo di 28 anni è morto questa notte a Nichelino in via Debouchè in seguito ad un incidente stradale. L’uomo era in monopattino ed è stato urtato da un’auto che procedeva nello stesso senso di marcia.

L’incidente è avvenuto intorno alle 3 di notte. Inutili i soccorsi del 118. La polizia sta cercando di ricostruire quanto accaduto.

