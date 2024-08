Allerta grandine sul Piemonte per le prossime 12 ore

TORINO – Tra oggi e domani continuerà l’influenza dell’alta pressione di matrice africana sul Piemonte.

Una seccatura atlantica avanzerà molto lentamente verso est e favorirà lo sviluppo di brevi temporali oggi pomeriggio e domani sui rilievi, con possibili grandinate su Alpi occidentali e Appennino orientale.

Il maltempo ieri sera

Nella serata di ieri un violento temporale si è abbattuto nella zona sud, Chieri e Torino centro.

Per fortuna non si sono verificati danni o problemi particolari: solo in alcuni comuni i pompieri hanno dovuto rimuovere tegole, rami secchi e lamiere abbattute dal vento.

