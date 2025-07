Meana di Susa: moto con sidecar precipita in una scarpata, due feriti portati in ospedale

MEANA DI SUSA – Incidente, nel pomeriggio di ieri, sulla strada del Colle delle Finestre sul versante di Meana di Susa. Qui una coppia di centauri che viaggiava su una moto dotata di sidecar è finita, per cause in fase di accertamento, fuori strada precipitando in una scarpata.

I due motociclisti sono stati subito soccorsi dal personale sanitario della Croce Rossa di Susa giunto sul posto; poi sono stati trasportati all’ospedale Cto di Torino. I feriti hanno riportato alcuni traumi ma non risultano essere in pericolo di vita.

Presenti sul posto anche i vigili del fuoco di Susa e i carabinieri di Susa per i rilievi del caso.

