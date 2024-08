Il Parco d’Arte della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo tra i 10 migliori d’Europa per The Guardian

GUARENE – Il Parco d’arte della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, che si trova a Guarene, sulla collina di San Licerio, è stato inserito da The Guardian tra i dieci migliori parchi d’arte d’Europa, in compagnia di altre eccellenze come il Vigeland Sculpture Park di Oslo, la Fondation Maeght nelle Alpes-Maritimes e l’East Side Gallery di Berlino. Unica altra italiana presente è Villa Celle a Pistoia.

Il Parco d’arte della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo è un parco di sculture permanenti di grandi dimensioni. Occupa il versante della collina affacciato su boschi, prati, e rocche: un angolo di straordinaria bellezza, appartenente ai paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato. Il Parco estende all’aperto l’attività della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, istituita nel 1995 e che a Guarene, nel 1997, ha aperto la sua prima sede, nelle sale del settecentesco Palazzo Re Rebaudengo.

Aperto al pubblico, il Parco d’arte è visitabile seguendo una promenade tracciata per offrire una molteplicità di camminamenti e di vedute sulle opere e sulla natura. Alcune delle installazioni sono state commissionate dalla Fondazione appositamente per il Parco, altre hanno trovato qui una nuova e armoniosa collocazione.

