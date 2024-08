Esce di strada sulla Torino-Savona tra Marene e Carmagnola: in codice rosso al Cto

MARENE – Un uomo di 78 anni, alla guida di un’auto sulla Torino Savona in direzione del capoluogo piemontese è uscito di strada nel tratto tra Marene e Carmagnola. Per fortuna due vigili del fuoco fuori servizio, volontari di Bra, non assistito all’incidente e sono subito intervenuti chiamando i soccorsi e dando indicazioni sulla condizione dell’uomo.

L’auto è finita in una zona boschiva con tanti rovi che ha reso difficoltoso il soccorso. Primo ad arrivare è l’elicottero dei sanitari del 118 che hanno trasportato il 78enne in codice rosso all’ospedale Cto di Torino. Sul posto per la messa in sicurezza dell’autostrada i vigili del fuoco di Alba, oltre alla Polizia Stradale e al personale tecnico

