Tragedia a Rivalta Bormida: uomo uccide la moglie e il figlio disabile, poi si toglie la vita

RIVALTA BORMIDA – Tragedia nell’Alessandrino, dove questa mattina i carabinieri hanno scoperto che a Rivalta Bormida un uomo ha ucciso la moglie e il figlio disabile, per poi suicidarsi.

I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno rinvenuto i tre cadaveri nella casa di famiglia in via Oberdan. Qui, il 67enne Luciano Turco ha sparato al figlio, 44enne in sedia a rotelle da più di vent’anni a causa di un incidente in moto, e alla moglie, per poi togliersi la vita a sua volta. La scoperta è stata fatta stamattina, ma non si sa ancora con certezza da quanto tempo i corpi fossero lì.

Sul luogo, il pubblico ministero, la scientifica e il medico legale stanno conducendo le indagini e i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’omicidio-suicidio,

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese