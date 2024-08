Asti: dal 28 agosto al 6 settembre la statale sarà chiusa al traffico in località San Giovanni

ASTI – La statale 457 di Moncalvo sarà chiusa al traffico nel tratto che attraversa la località San Giovanni dalle 22 di mercoledì 28 agosto fino alle 6:00 di venerdì 6 settembre.

La limitazione alla viabilità è stata decisa per permettere l’installazione della rete idrica sotto il manto stradale all’altezza del km 18,500.

Il transito all’interno del tratto chiuso – tra il km 17,200 e il km 18,900 della statale – sarà consentito ai soli residenti e domiciliati e a coloro che necessitano di raggiungere le attività lavorative con veicoli leggeri.

Transito garantito anche ai mezzi di emergenza e soccorso e ai veicoli del trasporto pubblico locale con una fermata ricompresa nel tratto chiuso al traffico.

Il traffico in direzione Asti sarà indirizzato sulla viabilità alternativa tra Madonnina, nel territorio comunale di Serralunga di Crea, e Castell’Alfero. Il percorso alternativo è costituito dalle SP590/SP22/SP34/SP22C attraverso i territori comunali di Serralunga di Crea in località Madonnina, Robella, Montiglio Monferrato e Castell’Alfero.

Percorso inverso per chi procede in direzione Casale Monferrato.

