CUNEO – Alcuni detenuti hanno dato vita a un pomeriggio di disordini all’interno del carcere di Cuneo. L’episodio è stato reso noto dall’Osapp (Organizzazione sindacale autonoma della Polizia penitenziaria). Intorno alle 15 un gruppo di detenuti della prima sezione del padiglione ordinario ha rifiutato di entrare in cella e alcuni membri hanno iniziato a litigare per questioni riguardanti l’organizzazione degli spazi.

Presto la situazione è precipitata ed è iniziata la rissa. Gli agenti, che non erano abbastanza per sedare i disordini, hanno dovuto contattare altri colleghi fuori servizio. Una volta divisi, alcuni detenuti hanno riscaldato dell’olio e lo hanno gettato verso gli agenti e i detenuti ancora in corridoio.

Alcuni poliziotti sono stati visitati al pronto soccorso per le ferite riportate sulla pelle.

