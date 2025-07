TORINO – Una pioggia di insulti e minacce ha invaso il profilo social dell’uomo accusato di aver provocato l’esplosione in via Nizza 389, che lo scorso 2 luglio ha distrutto una palazzina e causato la morte di Jacopo Peretti, un giovane di 33 anni originario del Canavese.

Sotto le sue foto, decine di commenti carichi di rabbia e dolore. C’è chi scrive: “Ha ucciso un mio caro amico. È meglio che resti in carcere, se esce lo vado a cercare in capo al mondo”, oppure: “Sei un morto che cammina”. Altri messaggi arrivano proprio dal paese d’origine della vittima: “Devi morire, detto da tutti noi”, si legge in un commento.

Tra le frasi più dure, una utente scrive: “Hai tolto la vita a una persona meravigliosa… Spero ogni giorno che tu possa ricevere il peggio possibile, ogni secondo della tua vita”. Un’altra aggiunge: “Avrai tutto il tempo in galera per comprendere quale gesto terribile hai fatto. La tua ex non ti voleva più? E allora? La vita è così. Ora ti rifarai una nuova vita in carcere. Assassino è dire poco. Sei un assassino idiota, stupido ed egoista: quelli della peggior specie”.

Pochi i tentativi di difesa nei confronti dell’uomo accusato: chi prova a commentare in sua difesa viene sommerso dagli insulti e finisce spesso per cancellare ogni messaggio nel giro di poche ore.

Il caso giudiziario – Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe provocato volutamente l’esplosione, innescando una fuga di gas mentre nell’appartamento era presente la sua ex compagna. Il gesto sarebbe maturato all’interno di una dinamica di vendetta. Attualmente si trova in custodia cautelare in carcere, con l’accusa di omicidio volontario aggravato e disastro colposo.

La città continua a fare i conti con il dolore e lo sconcerto per quanto accaduto, mentre sui social cresce una rabbia che rischia di trasformarsi in odio incontrollato.

