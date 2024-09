Incendio su un bus di linea a Orbassano: nessun ferito

ORBASSANO – Questa mattina, un autobus della linea 43 Gtt è stato avvolto dalle fiamme mentre si trovava alla fermata dell’ospedale San Luigi, in regione Gonzole a Orbassano. L’incendio ha generato una densa colonna di fumo nero, visibile da lontano, suscitando preoccupazione tra i residenti e i passanti.

L’allarme è stato dato dai passeggeri stessi, che hanno notato il fuoco e avvisato prontamente il conducente. Quest’ultimo ha fermato il mezzo e fatto scendere tutti i passeggeri, evitando così feriti o intossicati. Le fiamme, tuttavia, hanno rapidamente avvolto l’autobus, che è stato successivamente spento dai vigili del fuoco dei distaccamenti di Grugliasco Allamano e Rivalta di Torino.

Fortunatamente, non ci sono state vittime né feriti, ma alcune auto parcheggiate nei pressi della fermata hanno riportato danni lievi. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese