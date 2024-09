Presentata oggi a Milano la nuova Nutella Plant-Based, presto disponibile nei negozi di tutta Italia

MILANO – Stamattina, nel corso di uno speciale evento tenuto negli spazi di Pandenus in piazza Gae Aulenti a Milano, è stata finalmente presentata la nuova versione “plant based” della Nutella.

In occasione dei sessant’anni di presenza sul mercato italiano (ad aprile del 1964 era infatti uscito il primo barattolo di crema spalmabile dallo stabilimento di Alba), Ferrero lancia un nuovo prodotto che sarà in grado di andare incontro alle esigenze e ai gusti di una fetta di consumatori ancora più ampia. La nuova ricetta, infatti, oltre ad essere senza glutine, è priva del latte scremato in polvere, che è stato sostituito da una componente vegetale a base di ceci e sciroppo di riso in polvere. Giunta nei giorni scorsi in una serie limitata di negozi, la nuova crema, venduta in un barattolo con il tappo verde che ne richiama l’origine interamente vegetale, sarà presto disponibile nei punti vendita della grande distribuzione organizzata.

Il progetto della Nutella Plant-Based

L’idea di creare una nuova linea di Nutella Plant-Based è nata ormai più di un anno e mezzo fa, a gennaio 2023, e le prime produzioni industriali sono datate giugno 2024. A partire da questo mese di settembre 2024, la crema firmata Ferrero sarà venduta in Italia, Francia e Belgio nel formato da 350g e nel 2025 arriverà poi anche su altri mercati europei. Nutella Plant-Based è certificata dalla Vegetarian Society come “Vegan Approved”.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese