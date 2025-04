Torino chiede alla Regione di aumentare i fondi per la prevenzione dei suicidi in età giovanile

TORINO – In tema di disagio e prevenzione al suicidio giovanile il Consiglio Comunale di Torino ha approvato un Ordine del giorno di maggioranza che invita la Giunta a farsi parte attiva presso la Regione Piemonte per aumentare gli investimenti a lungo termine nei servizi di salute mentale e benessere psicosociale per raggiungere il 4 per cento del Fondo Sanitario Regionale nel 2025, il 5 per cento nel 2026.

L’atto invita a destinare l’aumento delle risorse alla prevenzione e al potenziamento dell’assistenza ambulatoriale, domiciliare e semiresidenziale, assicurando l’apertura dei Centri di salute mentale per almeno dodici ore al giorno per sei giorni alla settimana, attraverso l’assunzione di duecento professionisti all’anno per quattro anni fino a raggiungere una dotazione prossima a quella nazionale.

Il documento chiede l’aumento del quindici per cento dei nuovi casi trattati sino a raggiungere nel 2026 il tasso medio nazionale; di prestare specifica attenzione ai servizi per la salute mentale dedicati all’infanzia, all’adolescenza e ai giovani adulti, attraverso un potenziamento della neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza; di promuovere corsi di formazione obbligatoria per insegnanti e interventi di prevenzione del suicidio; di permettere ai giovani di beneficiare di supporti per la salute mentale nelle scuole e nelle comunità; di promuovere sul territorio regionale interventi a sostegno della genitorialità consapevole rispetto al tema del benessere mentale.

