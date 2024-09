Il fascino delle auto d’epoca fa tappa a Ormea con “Ruote nella Storia 2024”

CUNEO – Domenica 22 settembre, dalle 8 alle 18, a Ormea (CN), con ritrovo in via Teco 1 (Piazzetta del Municipio), avrà luogo la tappa cuneese di “Ruote nella Storia 2024”, il tour di raduni e incontri dedicato agli appassionati di automobilismo d’epoca che il Club ACI Storico porta in tutta la Penisola.

La kermesse, organizzata dall’Automobile Club Cuneo e dal Club Aci Storico, è sostenuta dal main sponsor Sara Assicurazioni e si svolge con il patrocinio del Comune di Ormea.

“Siamo orgogliosi di portare Ruote nella Storia nella suggestiva cornice di Ormea – dichiara Francesco Revelli, presidente dell’Automobile Club Cuneo -. Questa edizione rappresenta non solo un’opportunità per gli appassionati di ammirare alcune delle auto storiche più affascinanti, ma anche un modo per valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico del nostro territorio. ACI Storico continua a promuovere iniziative che uniscono tradizione e innovazione, e il successo di eventi come questo testimonia l’interesse e l’affetto che il pubblico ha verso il mondo delle auto d’epoca. Ringrazio sin da ora tutti i partecipanti, gli organizzatori e la comunità di Ormea per aver reso possibile questa giornata che sarà certamente all’insegna della passione e della condivisione”.

Le iscrizioni rimarranno aperte sino a mercoledì 18 settembre. Per iscriversi è sufficiente scaricare la scheda di adesione con il programma completo dal sito internet dell’Automobile Club Cuneo ed inviarla completa in tutte le sue parti all’indirizzo e-mail.

Per maggiori informazioni contattare il numero 0171/440031 o scrivere qui .

