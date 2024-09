15 settembre 2024: Giornata Europea della Cultura Ebraica a Torino

TORINO – Domenica 15 settembre 2024 torna l’appuntamento con la Giornata Europea della Cultura Ebraica, l’evento annuale che apre alla cittadinanza le porte di sinagoghe, musei e altri siti ebraici, quest’anno in Italia in ben 106 località, distribuite in sedici regioni, da nord a sud alle isole.

Alla sua venticinquesima edizione, la Giornata è coordinata a livello europeo, dall’AEPJ e dall’UCEI per l’Italia: 27 i Paesi europei che vi aderiscono e 106 le località italiane, distribuite in 16 regioni, in tutta la Penisola. È un’occasione di conoscenza, incontro, confronto e dialogo, basata sulla convinzione che la disponibilità a conoscere e riconoscere l’altro sia il principale strumento per contrastare vecchi e nuovi stereotipi.

Tema prescelto per l’edizione 2024 sarà “la famiglia”, “fil rouge” tra le diverse iniziative artistiche e culturali promosse in Italia e in Europa.

Molteplici le declinazioni possibili: dalle intricate e appassionanti “storie di famiglia” delle narrazioni bibliche alle famiglie ebraiche nella storia e nelle società; la concezione ebraica di educare i figli nella continuità della tradizione e, al tempo stesso, nel rispetto e nella valorizzazione dell’unicità di ciascuno; l’idea (biblica e talmudica) delle “famiglie della terra”, in base alla quale ogni popolo e ogni individuo è figlio del Dio unico e quindi parimenti degno dei diritti fondamentali di uguaglianza, libertà, rispetto e solidarietà.

Il tentativo di enucleare un punto di vista ebraico sulla famiglia – pur sempre tenendo conto dell’irriducibile pluralità e diversità di tempi, geografie, interpretazioni, comunità storiche – sarà lo spunto per connettere e far dialogare il passato e il presente, le tradizioni con le trasformazioni e con le questioni sociali, etiche, bioetiche, politiche e normative, cruciali per le famiglie contemporanee.

In Piemonte si terrano eventi in quindici località.

TORINO, città capofila di quest’anno, assieme alle sezioni distaccate ospiterà eventi da sabato 14 a domenica 22 settembre.

Il 14 settembre, l’inaugurazione della Giornata Europea della Cultura Ebraica si terrà dalle 21.00 alle 22.30 nela Comunità Ebraica di Torino, in Piazzetta Primo Levi 12. con il concerto “Che cosa è famiglia? Di Tantse Mishpokhe”, con Miriam Camerini e Cidnewski Kapelye.

Si rimanda alla locandina allegata per il dettaglio di tutti gli eventi a Torino e nelle relative sezioni.

Il 15 settembre si terranno eventi a BIELLA.

La Comunità Ebraica di Vercelli propone visite guidate per le famiglie e il pubblico generico alla Sinagoga del Piazzo (Vicolo del Bellone 3). Le visite si svolgeranno alle ore 14.30, 15.30 e 16.30.

Per partecipare è necessaria la prenotazione tramite mail, scrivendo qui e specificando il turno di visita preferito.

Sempre il 15 settembre, avranno luogo visite guidate anche a VERCELLI.

Dalle ore 16.00, la Comunità Ebraica propone presso la Sinagoga di Vercelli un pomeriggio dedicato alle tradizioni e ai ricordi familiari degli ebrei vercellesi e biellesi con approfondimenti guidati e un laboratorio dedicato alle famiglie con bambini dai 4 ai 10 anni.

Le attività saranno gratuite. Prenotazione obbligatoria.

Ulteriori eventi si terranno il 15 settembre ad ACQUI TERME.

Alle 9.30, visita guidata al Cimitero ebraico di Acqui Terme (Via B. Salvadori 62). Partecipazione libera, senza prenotazione.

Alle 17.00, visita guidata ai luoghi ebraici cittadini, con partenza da Piazza Levi. Partecipazione libera, senza prenotazione.

Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 0144.770.292 o scrivere qui.

A CASALE MONFERRATO, gli eventi avranno luogo nelle domeniche 1, 8 e 15 settembre.

Il 1 settembre, anteprima della Giornata Europea della Cultura Ebraica. Concerto nel complesso ebraico

Terzo appuntamento della rassegna musica in sinagoga – XXII edizione.

Alle 16.00, l’evento “Il violino e la musica ebraica”, con Alberto Bologni al violino.

L’8 settembre, spettacolo teatrale nell’ambito di “Attraverso il festival”. Alle 17.30, reading del romanzo “Aggiustare l’universo” (Mondadori) entrato nella cinquina del Premio Strega. L’autrice Raffaella Romagnolo dialogherà di Paola Bigatto.

Il 15 settembre, alle ore 10.30, apertura del complesso sinagogale con saluti istituzionali. A seguire, l’incontro “Una comunità, una famiglia”, presso la Sala Carmi. Racconti di vita familiare di Adriana Torre Ottolenghi e Helenne Ghiron, con Daria Carmi.

Alle 17.00, presso la Sala Carmi, proiezione del documentario “Sinagoghe, ebrei del Piemonte” (1999) di Daniele Segre, con introduzione di Emanuele Segre.

Per qualsiasi evenienza, rivolgersi a: fondazione@casalebraica.org, oppure telefonare ai numeri 0142.718.07 e 340.769.71.99.

A RIVALTA BORMIDA, gli eventi si terranno lunedì 16 e venerdì 20 settembre.

Oltre alla mostra permanente “Orgoglio e Pregiudizio: Duemila anni di storia ebraica attraverso le fonti storiche”, tra il 16 e il 20 Settembre sarà visitabile anche la mostra permanente “Una grande famiglia ebraica: I Rothschild tra storia e mito”.

L’accesso a Palazzo Lignana avviene solo su prenotazione, contattando la Fondazione Elisabeth de Rothschild (Via Baretti 20).

Per info e prenotazioni, chiamare 3458566039 o scrivere qui.

La Giornata Europea della Cultura Ebraica è un appuntamento culturale ormai consolidato, che vanta il primato di edizione più ampia e riuscita in Europa. Grazie alla virtuosa e fattiva collaborazione tra Comunità Ebraiche, Comuni, Enti locali e Associazioni attive sul territorio, e a un patrimonio storico-culturale di sicuro interesse, ogni anno si dà vita a una manifestazione diffusa in modo capillare in gran parte della penisola, che accoglie decine di migliaia di visitatori.

