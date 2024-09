Alla Reggia di Venaria il 26° Campionato del Mondo di Biliardo 5 Birilli

VENARIA REALE – La Reggia di Venaria sarà il palcoscenico del 26° Campionato del Mondo di Biliardo 5 Birilli in scena dal 1 al 6 ottobre 2024.

Organizzato dalla Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling (FISBB) e patrocinato dalla Regione Piemonte e la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sport, il campionato vedrà sfidarsi 64 migliori atleti del panorama mondiale del biliardo sportivo. Gli azzurri dovranno così destreggiarsi per battere i più temibili avversari che provengono, tra gli altri, dal Brasile, Argentina, Uruguay.

In contemporanea, dal 3 al 6 ottobre, e per la prima volta in assoluto, in scena anche il 1° Campionato del Mondo Juniores. Un unico torneo ad eliminazione diretta che vedrà protagonisti i migliori 12 atleti juniores under 22 provenienti da Argentina, Germania, Danimarca, Francia, Repubblica Ceca, Uruguay e Italia. I giovani talenti si sfideranno per conquistare il titolo mondiale e scrivere il proprio nome nella storia del biliardo.

