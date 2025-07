Grande gara di Bagnaia al Sachsenring: parte undicesimo e arriva terzo

TORINO – Alla fine non sarà un anno da ricordare per Pecco Bagnaia ma il campione di Chivasso oggi al Sachsenring ha dimostrato di avere ancora tutte le carte in regola per competere ad altissimo livello.

Dopo l’ennesimo weekend difficile Bagnaia è inaftti partito dall’undicesima posizione ma con una gara di grande potenza e attenzione è riuscito a chiudere sul podio, arrivando terzo.

A vincere è stato ancora una volta Marc Marquez, alla nona vittoria al Sachsenring. Dietro di lui il fratelo Alex. Protagonista della gara la curva 1, dove si sono registrate ben 5 cadute, decisive per la clasifica finale.

