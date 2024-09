PeladanPo, due giorni di cicloturismo sul Po

SAN MAURO – In occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, sabato 21 e domenica 22 settembre torna PedalanPo, tre itinerari da percorrere in bicicletta, su tre diverse distanze (30Km-120 Km-170Km), per scoprire le bellezze del lungofiume e e attraversare i territori della Riserva Mab Collina Po.

Il primo itinerario, particolarmente indicato per famiglie con bambini, vedrà la partecipazione delle guide cicloturistiche UISP. Partenza dal Parco delle Vallere a Moncalieri per arrivare a San Mauro quando alle 12,30, presso la Pagoda di piazza Europa, è fissato il ritrovo con gli amministratori dei Comuni della Riserva Mab Collina Po, coadiuvati da Francesco Tresso, Presidente Mab Collina Po e Assessore al Verde pubblico e Parchi e fiumi della Città di Torino.

Maggiori informazioni su itinerari e percorsi: www.pedalanpo.com

