Annullati i concenti di sabato e domenica per i 95 anni dell’Avis Torino in piazza San Carlo

TORINO – Anche se il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo non ha ammesso responsabilità da parte del Comune per l’incidente di Piazza San Carlo per il Salone dell’Auto a pochi giorni dal fattaccio vengono annullati i due concerti previsti per sabato e domenica prossimi per i 95 anni dell’Avis di Torino.

Una festa annunciata da giorni, ma che all’ultimo, nel pomeriggio di oggi, giovedì 19 settembre, non ha trovato parere positivo della prefettura e del comune: mancavano delle integrazioni sul piano di sicurezza della manifestazione che non potevano arrivare a stretto giro.

Dovevano esibirsi Samuel-Alain Diamond e Victor oltre alla serata Discoinferno, ma i soci Avis sono stati avvisati con una mail che i due concerti attesi non saranno possibili.

“Avvertiamo una certa amarezza e segnaliamo, purtroppo, una sostanziale mancanza di coraggio avuta dalla pubblica amministrazione comunale, almeno in questo caso – commenta Lorenzo Ceribelli al Corriere, presidente di Avis Torino. – Pensare che solo due giorni fa il sindaco Lorusso ha chiarito come un episodio imprevedibile non doveva fermare la macchina organizzativa. Una gran delusione. È questo che resta a me e agli altri volontari di Avis, dopo la sospensione improvvisa degli eventi musicali legati alla tre giorni di festa che, come associazione torinese, abbiamo organizzato in piazza san Carlo dal 20 al 22 settembre per festeggiare i nostri 95 anni di attività“.

“Ci siamo visti con il Prefetto e con i dirigenti comunali solo ieri per definire tutti i dettagli – conclude Ceribelli – ma, nonostante i numeri limitati di prenotazioni, a ieri circa 500, ogni garanzia sulle procedure di sicurezza e il via libera da parte del Prefetto, non c’è stato nulla da fare: il Comune non ha voluto correre rischi e ci ha imposto di annullare i concerti”. Tutti gli altri eventi dei festeggiamenti seguiranno regolare programmazione.

