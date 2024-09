A San Mauro Torinese la Casa di Comunità, oggi la posa della prima pietra

SAN MAURO TORINESE – È stata avviata ufficialmente questa mattina la realizzazione del progetto della Casa di Comunità di San Mauro Torinese, che avrà sede presso il Poliambulatorio di via Speranza 31, di proprietà comunale, e che rappresenta uno dei “nodi” della rete delle strutture sanitarie di prossimità dell’ASL TO4.

All’evento hanno partecipato la sindaca della Città di San Mauro Torinese, Giulia Guazzora, il direttore generale dell’ASL TO4, Stefano Scarpetta, autorità locali e consiglieri regionali.

“La Casa di Comunità di San Mauro Torinese fa parte del piano di edilizia sanitaria della Regione Piemonte, finanziato con fondi PNRR, per rafforzare il sistema della sanità territoriale.

Come previsto dal Decreto Ministeriale 77/2022, che fissa gli standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale, è il luogo fisico e di facile individuazione al quale i cittadini possono accedere per bisogni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria e il modello organizzativo dell’assistenza di prossimità per la popolazione di riferimento.

Come Regione siamo impegnati nel rispetto del cronoprogramma per l’avvio delle Case di Comunità su tutto il territorio” afferma l’Assessore alla Sanità Federico Riboldi. Le Case di Comunità sono strutture in cui opera un’équipe multiprofessionale di medici di famiglia, medici specialistici, infermieri di famiglia e di comunità e altri professionisti della salute e assistenti sociali.

“La nascita della Casa di Comunità ha un’importante valenza territoriale poiché va a coprire una serie di esigenze particolarmente sentite dai cittadini. Un luogo attraverso cui coordinare i servizi sanitari, ma in cui troveranno casa anche i servizi socioassistenziali. Un punto di riferimento per il territorio per limitare il carico degli accessi in ospedale quando non strettamente necessari o di fondamentale importanza per i pazienti con malattie croniche” commenta la sindaca Giulia Guazzora.

L’intervento di realizzazione della Casa di Comunità di San Mauro prevede un investimento complessivo di circa 2 milioni e 750 mila euro, di cui circa 226 mila cofinanziati dal Comune.

In sintesi, le opere consistono nella ristrutturazione dei locali al piano seminterrato e nella realizzazione di due nuovi piani in adiacenza al fabbricato esistente e in collegamento con quest’ultimo.

Il nuovo edificio ospiterà 10 ambulatori, i locali del Punto Unico di Accesso (PUA) e la sede della Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica), in modo tale che l’intero fabbricato (nuovo più vecchio) sia rispondente ai requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 77/2022 per le Case di Comunità.

A far seguito alla “posa della prima pietra” che si è svolta oggi, entro l’inizio del prossimo mese di ottobre si procederà alla consegna dei lavori.

