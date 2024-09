Terra Madre Salone del Gusto 2024: ecco come raggiungere l’evento con i mezzi pubblici

TORINO – Ancora qualche giorno e, dal 26 al 30 settembre, Terra Madre Salone del Gusto – il più grande evento internazionale dedicato al cibo e alle politiche alimentari – tornerà al Parco Dora di Torino, luogo simbolo della rigenerazione urbana.

Corse aggiuntive e potenziate Gtt

Anche Gtt sarà presente all’evento e come Green Partner della manifestazione, in linea con il tema proposto nell’edizione 2024 “essere natura”, si impegna a promuovere un modello di mobilità sostenibile con un’offerta di trasporto pubblico potenziata e a contribuire così alla riduzione dell’impatto ambientale dell’evento.

Per agevolare gli spostamenti di tutti i partecipanti, le linee che servono il Parco Dora avranno corse aggiuntive rispetto al consueto, soprattutto nelle fasce orarie di maggior afflusso di visitatori, per garantire un servizio efficiente e frequente.

Sarà inoltre presente un infopoint presso l’area dell’evento per fornire informazioni sui percorsi, gli orari e per distribuire i biglietti per il trasporto pubblico. Lo stand sarà aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.30.

Come raggiungere l’evento con i mezzi di trasporto pubblico

Per agevolare gli spostamenti verso l’area del Parco Dora, le linee 3 e 9 saranno potenziate. La linea 3 collega direttamente le zone nord-ovest e est della città, mentre la linea 9 offre un collegamento diretto tra la zona nord e sud-est, con fermata alla stazione Porta Nuova.

Entrambe le linee saranno potenziate nei servizi serali, con passaggi più frequenti; in particolare la linea 9, la domenica, effettuerà un servizio ogni 10 minuti tra le 14.30 e le 20.00.

Il servizio serale della metropolitana sarà esteso: da giovedì a domenica sarà disponibile fino all’1.30 (con ultima partenza dai capolinea Fermi e Bengasi all’1.00).

Per chi arriva in treno

Per collegamenti diretti dalle stazioni ferroviarie di Porta Nuova e Porta Susa con il Parco Dora le linee da utilizzare sono: 9, 52 feriale (nei giorni festivi viene sostituita dalla linea 67), 60, 72 e 72/ feriale.

Per chi arriva in auto

È disponibile un’ampia zona di sosta per le auto presso l’Allianz Stadium (settori P5 e P7) da cui è possibile proseguire e raggiungere facilmente il Parco Dora con le linee 72 e 72/ feriale. Le fermate consigliate, presso le quali sarà presente personale GTT per fornire informazioni e assistenza con vendita biglietti, sono la n. 2444 – “Druento”, la n. 2442 – “Stadio” e la n. 2621 – “Grosseto”.

Informazioni sul trasporto pubblico

Per una pianificazione ottimale del viaggio, GTT mette a disposizione un’ampia gamma di servizi di infomobilità per consultare orari, percorsi e ricevere aggiornamenti in tempo reale: Calcolo percorso, Arrivi in fermata, Telegram, Moovit, Google, MATO Live Bus, e tutte le informazioni accessibili attraverso il QR Code presente sulle paline delle fermate dei mezzi.

