Gianluigi Buffon e Ilaria D’Amico: l’ex numero uno della Juventus si è sposato a Lucca

LUCCA – Dopo undici anni di amore, Gianluigi Buffon e Ilaria D’Amico hanno finalmente pronunciato il loro “sì” nella storica città toscana. La cerimonia, officiata con rito civile, ha radunato amici, familiari e una serie di volti noti del mondo sportivo e dello spettacolo.

I testimoni scelti dallo sposo sono stati il preparatore atletico Alessandro Nista, Paolo Luchi e Gianluca Baccarini, mentre la sposa ha avuto al suo fianco Monica Bellucci, che si è presentata con il compagno, il regista americano Tim Burton, e le amiche Georgia Cavazzano e Angela Pedrini.

Per Ilaria D’Amico, questo è il primo matrimonio La giornalista sportiva ha precedentemente avuto una lunga relazione con Rocco Attisani, da cui è nato il suo primo figlio, Pietro, ma non si era mai sposata. Buffon, invece, ha già avuto un matrimonio con Alena Seredova, da cui ha avuto due figli, Louis Thomas e David Lee. Nel 2016, l’ex portiere della Juventus ha accolto il suo terzo figlio, Leopoldo Mattia, nato dalla relazione con Ilaria D’Amico.

Festeggiamenti da campioni

Tra gli ospiti d’onore presenti alla celebrazione, non potevano mancare i suoi compagni di squadra e amici del mondo bianconero. Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, l’ex allenatore Massimiliano Allegri, il vice Marco Landucci e la leggendaria difesa “BBC”, composta da Leonardo Bonucci, Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini, hanno tutti partecipato per festeggiare il loro ex numero uno.

La location della cerimonia, Villa Oliva, è una splendida dimora del ‘400 immersa nel verde, che offre anche una meravigliosa piscina. I festeggiamenti continueranno oggi con un brunch esclusivo a Forte dei Marmi, con vista mare, per chiudere in bellezza questo weekend di celebrazioni.

