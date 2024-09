Acqua San’Anna acquisisce l’azienda francese dell’Eau Neuve

VINADIO – In un momento storico in cui sempre più aziende italiane vengono acquisite da compagnie straniere, Acqua Sant’Anna, il leader del mercato acque minerali, inverte la tendenza e acquista l’azienda francese La Compagnie Des Pyrénées (“LCDP”) titolare del marchio Eau Neuve.

Dalla profonda condivisione di valori tra l’azienda ai piedi delle Valli cuneesi e quella dei Pirenei francesi, nascerà una proficua sinergia che vuole essere un trampolino di lancio per entrambe. Acqua Sant’Anna si impegna a mantenere l’identità e il know-how di Eau Neuve, garantendo continuità per i dipendenti e per la comunità locale, al fine di preservare i valori che rendono Eau Neuve un marchio in continua e costante crescita sul mercato francese.

L’acquisizione permetterà di soddisfare una domanda crescente di prodotti sostenibili e di qualità, rafforzando la presenza in un mercato dinamico e di grande potenziale come quello francese, rappresentando al contempo un importante passo verso l’internazionalizzazione dei propri marchi e prodotti caratterizzati da acque di alta qualità a bassa mineralizzazione, con l’obiettivo comune di favorirne l’esportazione destinata sia al canale della grande distribuzione che in quello horeca.

Acqua Sant’Anna è stata assistita da Scouting Capital & Family Advisors in qualità di advisor finanziario e da PwC per gli aspetti di due diligence legale, contabile e fiscale.

Per Alberto Bertone, fondatore, Presidente e AD di Acqua Sant’Anna Spa, si tratta di un importante tassello nella strategia di crescita internazionale dell’azienda, consolidando la sua presenza sul mercato europeo, francese in particolare, e ampliando il portafoglio prodotti strategici per un posizionamento multicanale. “Sono profondamente convinto che solo investendo si può crescere e questa operazione si inserisce perfettamente in questa strategia – ha dichiarato Alberto Bertone – Presidente e AD Acqua Sant’Anna Spa. L’obiettivo ora è sviluppare l’espansione sul mercato francese ed europeo, esportando il nostro modello di business. Parallelamente, Eau Neuve ci permetterà di implementare la nostra offerta soprattutto per il canale horeca.”

L’ingresso di Acqua Sant’Anna nel capitale sociale della Compagnie des Pyrénées avverrà all’insegna della continuità e dell’integrazione, con Sebatien Crussol, fondatore della società, che rimarrà socio, assumendo il ruolo di Direttore Generale e membro del Consiglio di Amministrazione.

“La Compagnie des Pyrénées è estremamente orgogliosa di entrare a far parte del Gruppo Sant’Anna, il cui stimolante successo è un esempio per la nostra piccola azienda con grandi aspirazioni – ha dichiarato Sebastien Crussol. Tutti i dipendenti della “Compagnie” sono felici di lavorare per uno sviluppo comune, basato sulla condivisione, sull’innovazione e sul profondo rispetto per l’ambiente.”

