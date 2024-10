Scontri tra ultras a Novara: emessi altri sette Daspo per i tifosi della Pro-Vercelli

NOVARA – A seguito dell’attività di indagine della polizia di Stato di Novara – D.I.G.O.S. della Questura sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria sette persone e, contestualmente, emesso nei loro confronti i relativi provvedimenti di D.A.S.P.O. Il provvedimento in seguito ai fatti accaduti lo scorso 24 settembre.

I fatti

Intorno alle 19.45 del 24 settembre, un gruppo di circa 10-15 ultras della Pro-Vercelli, con il volto camuffato, ha tentato di ingaggiare uno scontro, lanciando bottiglie di vetro e brandendo dei tubi di plastica, con i tifosi del Novara frequentatori di un bar in prossimità dello Stadio S. Piola nel quale si è svolto l’incontro di calcio Novara – Pro Vercelli.

La condotta provocatoria è stata sedata sul nascere, senza causare feriti da entrambe le parti. In seguito, gli ultras hanno cercato di darsi alla fuga, ma sono stati intercettati e identificati dagli agenti della Digos e del dispositivo di ordine pubblico, che hanno bloccato la vettura sulla quale viaggiavano per poi procedere all’arresto in flagranza e al deferimento all’autorità giudiziaria per 4 di essi per resistenza a Pubblico Ufficiale, minaccia e lancio di materiale pericoloso durante le manifestazioni sportive.

Per questi episodi i soggetti in questione sono stati denunciato per lancio di materiale pericoloso durante le manifestazioni sportive e sono stati emessi dal Questore di Novara 4 provvedimenti di DASPO della durata di 4 anni, nonché 3 DASPO della durata di 6 anni.

Questi provvedimenti si sommano ai 4 DASPO di 4 anni già emessi in precedenza in data 25 settembre nei confronti di altri 4 ultras che venivano arrestati la sera stessa dell’evento per fatti analoghi, arrivando pertanto ad un totale di 11 divieti di accesso alle manifestazioni sportive firmati dal Questore.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese