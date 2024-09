Scontri tra ultras a Novara: arrestati tifosi della Pro-Vercelli

NOVARA – Intorno alle 19.45 del 24 settembre, un gruppo di circa 10-15 ultras della Pro-Vercelli, con il volto camuffato, ha tentato di ingaggiare uno scontro, lanciando bottiglie di vetro e brandendo dei tubi di plastica, con i tifosi del Novara frequentatori di un bar in prossimità dello Stadio S. Piola nel quale si è svolto l’incontro di calcio Novara – Pro Vercelli.

La condotta provocatoria è stata sedata sul nascere, senza causare feriti da entrambe le parti, grazie al pronto intervento della polizia di Stato di Novara – D.I.G.O.S. della Questura che si è frapposta davanti gli ultras vercellesi qualificandosi ed intimando di fermarsi e cessare la loro attività.

In seguito, gli ultras hanno cercato di darsi alla fuga, ma sono stati intercettati e identificati dagli agenti della Digos e del dispositivo di ordine pubblico, che hanno bloccato la vettura sulla quale viaggiavano per poi procedere all’arresto in flagranza e al deferimento all’autorità giudiziaria per 4 di essi per resistenza a Pubblico Ufficiale, minaccia e lancio di materiale pericoloso durante le manifestazioni sportive.

Inoltre, il questore di Novara ha emesso 4 provvedimenti di DASPO della durata di 4 anni.

Al termine delle attività investigative su gli ulteriori tifosi coinvolti attivamente e identificati, saranno effettuati ulteriori deferimenti all’autorità giudiziaria ed adottati i provvedimenti amministrativi del caso.

