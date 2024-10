In Barriera a Torino una gara per raccogliere il maggior numero di rifiuti abbandonati

TORINO – L’associazione Piemondo, da anni attiva in Barriera di Milano a Torino, insieme al Comitato di Quartiere Oltre la Barriera che riunisce cittadini e cittadine di Aurora e Barriera, propone una iniziativa pratica, sotto forma di gara, che attraverserà il quartiere di Barriera di Milano sabato 5 ottobre di pomeriggio.

L’obiettivo è raccogliere il maggior numero di rifiuti abbandonati, e anche di ripulire le isole ecologiche dove i rifiuti invece di essere gettati nei cassonetti vengono lasciati a terra. Attraverso l’azione pratica si vuole mostrare che un quartiere più pulito è possibile, con il contributo di tutti. Al termine della gara un momento di festa al Parco Peccei e la premiazione con i gadget offerti dagli sponsor, tutti rigorosamente made in barriera.

L’area interessata

Da piazza Bottesini a Parco Peccei a Torino, le squadre si sfideranno all’ultimo rifiuto (rigorosamente differenziato). La partecipazione gratuita e per i primi classificati ci saranno premi in palio e piccolo aperitivo alla fine. Iscrizione obbligatoria. Saranno distribuiti guanti e sacchi ma è possibile portare i propri strumenti per pulire.

Appuntamento alle 15.00 con la formazione delle squadre e si ha già una squadra di almeno 4 persone ci si può iscrivere in gruppo, altrimenti verranno formate le squadre sul momento.

L’iscrizione è obbligatoria su eventbrite.

