Tre bicchieri del Gambero rosso per 75 vini del Piemonte, guidano Barolo e Barbaresco

ROMA – La situazione del vino piemontese fa pensare a una tappa pianeggiante del Tour de France battuta dal vento, con il gruppo che si allunga a dismisura, dove gli ultimi – pur senza essersi mai staccati – si ritrovano a diverse centinaia di metri dalla testa. Ebbene, il Piemonte del vino è esattamente questo, con l’unica differenza che, in questo caso, non conta solo il merito, c’entra anche la fortuna: la fortuna di essere nato e aver l’azienda in certe zone della regione.

Tre Bicchieri 2025 del Piemonte. Barolo e Barbaresco

Così succede che i produttori di Barolo e Barbaresco, anche se in realtà bisognerebbe includere tutti produttori di vini da uve nebbiolo, hanno il vento a favore. Ma bisogna operare un altro distinguo: se hai una lunga storia alle spalle o hai un’agenzia di comunicazione molto agguerrita, magari capace di infiammare i social, allora il Barolo lo vendi da un anno all’altro, anche in assegnazione e a prezzi altissimi. Se invece non hai queste caratteristiche, allora il Barolo lo vendi, ma devi accontentarti dei prezzi che ti offre il mercato. Nel campo dei vini rossi, sembra di poter dire che il Grignolino stia vivendo un momento positivo, soprattutto tra i giovani appassionati.

Tre Bicchieri 2025 del Piemonte. I vini bianchi

Attualmente, però, il consumo di vino sembra essersi spostato sui bianchi e quindi in primis è il momento d’oro del Timorasso, che sta vivendo, però, una crescita rapidissima e, a dire il vero, anche un po’ disordinata, sebbene il Consorzio cerchi di rimanere molto vigile. Per fortuna questo interesse per la zona e il vitigno non è riuscito a scalfire il suo prestigio e i prezzi di vendita dell’uva. Anche l’Arneis è in una fase positiva, con una crescita magari meno fulminante ma sicura e, probabilmente, da vedere più su tempi lunghi, dato che coinvolge un maggior numero di aziende.

Nel Roero si assiste a uno sviluppo generale, che cerca di coinvolgere e includere un gran numero di attori. Con modalità molto diverse, con molto meno enfasi e meno pubblicità, anche il Gavi sta facendo segnare segni positivi. Infine, ancora una volta, bisogna tessere le lodi dell’Alta Langa che, in poco tempo, è passato da un quasi anonimato a una crescita rapida di fama e di vendite.

Tre Bicchieri 2025 del Piemonte. I vini premiati

I vini premiati quest’anno sono ben 75, e raccontano tutti i territori della regione.

Alta Langa Extra Brut Bio ’19 Bava

Alta Langa Pas Dosé Blanc de Blancs ’20 Marcalberto

Barbaresco Asili ’21 Carlo Giacosa

Barbaresco Asili Ris. ’19 Ca’ del Baio

Barbaresco Giacone Lorens ’21 Lodali

Barbaresco Mondino ’21 Piero Busso

Barbaresco Montestefano Ris. ’19 Produttori del Barbaresco

Barbaresco Ovello ’20 Cantina del Pino

Barbaresco Pajè V. V. ’19 Roagna

Barbaresco Pajoré ’21 Bel Colle

Barbaresco Pajoré ’21 Sottimano

Barbaresco Rabajà ’20 Bruno Giacosa

Barbaresco Sorì Tildin ’21 Gaja

Barbaresco Vanotu ’21 Pelissero

Barbera d’Alba Elena La Luna ’22 Roberto Sarotto

Barbera d’Asti Lavignone ’23 Pico Maccario

Barbera d’Asti Sup. La Luna e i Falò ’22 Vite Colte

Barbera d’Asti Sup. Montruc ’22 Franco M. Martinetti

Barbera d’Asti Sup. Mysterium ’19 Tenuta Montemagno

Barbera d’Asti Sup. Sansì ’21 Scagliola – Sansì

Barbera del M.to Sup. Cantico della Crosia ’20 Vicara

Barolo Arborina ’20 Mauro Veglio

Barolo Cannubi ’20 Giacomo Fenocchio

Barolo Castelletto ’20 Fortemasso

Barolo del Comune di Castiglione Falletto ’19 Cascina Fontana

Barolo Francia ’20 Giacomo Conterno

Barolo Ginestra Ris. ’16 Paolo Conterno

Barolo Lazzarito ’20 Casa E. di Mirafiore

Barolo Meriame ’20 Paolo Manzone

Barolo Monprivato ’19 Giuseppe Mascarello e Figlio

Barolo Monvigliero ’20 F.lli Alessandria

Barolo Mosconi ’20 Pio Cesare

Barolo Rive ’20 Negretti

Barolo Rüncot Ris. ’16 Elio Grasso

Barolo Sottocastello di Novello ’20 Ca’ Viola

Barolo Vigna Rionda Ester Canale Rosso ’20 Giovanni Rosso

Barolo Vignarionda ’16 Figli Luigi Oddero – Tenuta Parà

Barolo Vignarionda ’20 Guido Porro

Barolo Villero ’20 Livia Fontana

Barolo Villero Ris. ’16 Vietti

Boca ’20 Le Piane

Canelli Casa di Bianca ’23 Gianni Doglia

Canelli Sant’Ilario ’23 Ca’ d’ Gal

Colli Tortonesi Timorasso Derthona Filari di Timorasso ’22 Luigi Boveri

Colli Tortonesi Timorasso Derthona Origo ’21 Vigneti Repetto

Colli Tortonesi Timorasso Il Montino ’22 La Colombera

Dogliani Papà Celso ’23 Abbona

Dolcetto di Ovada ’22 Tacchino

Gattinara Osso San Grato Ris. ’19 Antoniolo

Gattinara Ris. ’19 Giancarlo Travaglini

Gavi del Comune di Gavi Rovereto Minaia ’23 Nicola Bergaglio

Gavi del Comune di Gavi Vigne Rade ’23 La Toledana

Gavi V. della Madonnina Ris. ’21 La Raia

Gavi V. della Rovere Verde Ris. ’21 La Mesma

Ghemme V. Pelizzane ’17 Torraccia del Piantavigna

Grignolino d’Asti Monferace ’19 Tenuta Santa Caterina

Grignolino del M.to Casalese Arbian ’23 Paolo Angelini

Grignolino del M.to Casalese Bricco del Bosco ’23 Accornero Giulio e Figli

Langhe Riesling Hérzu ’22 Ettore Germano

Langhe Rosso Larigi ’22 Elio Altare

Lessona ’21 Villa Guelpa

M.to Rosso La Mandorla di Mauro ’22 Luigi Spertino

Nebbiolo d’Alba Mompissano ’22 Cascina Chicco

Nizza Cremosina ’21 Bersano

Nizza Crivelletto ’22 Cossetti 1891

Nizza La Court Ris. ’21 Michele Chiarlo

Nizza Pomorosso ’21 Coppo

Ovada Convivio ’22 Gaggino

Piemonte Pinot Nero Bricco del Falco ’20 Isolabella della Croce

Roero Arneis Cecu d’La Biunda ’23 Monchiero Carbone

Roero Arneis Seminari ’23 Stefanino Costa

Roero Ciabot San Giorgio Ris. ’21 Angelo Negro

Roero Mompissano Ris. ’21 Cascina Ca’ Rossa

Roero Renesio Ris. ’20 Malvirà

Roero V. di Lino ’20 Cascina Val del Prete

