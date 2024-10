Torino: studenti in presidio per la Palestina e il Libano

TORINO – Questo pomeriggio in piazza Vittorio Veneto si sono trovati in un centinaio in presidio per chiedere il cessate il fuoco in Libano e in Palestina.

La manifestazione, una fiaccolata pacifica organizzata dall’associazione studenti libanesi per dire “stop ai bombardamenti israeliani”.

Intorno alle bandiere palestinesi e libanesi srotolate per terra, dei lumini.

