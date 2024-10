Bosconero: al via la prima Rassegna del Gusto Canavesano

BOSCONERO – Bosconero si prepara a dare il benvenuto a “Sapori e Tradizioni: viaggio nel gusto nel cuore Canavesano”, la prima rassegna dedicata alle eccellenze gastronomiche del territorio, organizzata dalla Pro Loco. Questo innovativo evento, che si svolgerà nei prossimi giorni, ha l’obiettivo di valorizzare i sapori autentici e i prodotti tipici della zona, offrendo ai partecipanti un’esperienza culinaria unica.

La manifestazione si propone di far riscoprire i piaceri della tradizione enogastronomica canavesana, con un’ampia selezione di prodotti locali: dai vini pregiati ai formaggi freschi, fino agli agnolotti alla zucca, autentici tesori della cucina regionale. Accanto a queste delizie, chef locali presenteranno rivisitazioni moderne, dando vita a piatti che uniscono creatività e ingredienti genuini del territorio.

Particolare attenzione è stata dedicata alla filiera corta, garantendo che i produttori locali rispettino gli alti standard di sostenibilità e qualità. L’iniziativa mira a promuovere una maggiore consapevolezza riguardo l’importanza del consumo di prodotti a chilometro zero, contribuendo così a preservare le tradizioni culinarie locali.

La rassegna si articolerà in quattro eventi, ciascuno pensato per celebrare la convivialità e l’orgoglio territoriale, trasformando Bosconero in un palcoscenico del gusto.

Gli appuntamenti da non perdere

Si comincia il 12 ottobre con “Madame la Zucca”: cena in arancio con un menù tutto a base di zucca. Dal “Cibo del Signore”, l’hummus di zucca al flan di zucca con il formaggio, dalle “chicche di zucca” alle polpette, sempre di cucurbita.

L’incontro successivo è fissato per domenica 3 novembre intorno alle 16.00. In scena la tradizionale castagnata d’autunno, il frutto in tutte le sue versioni.

Sabato 16 novembre – ore 20.30 e domenica 17 ore 12.30 – uno dei piatti tipici di quasi tutto il Piemonte: la “Bagna Caoda”, questa specie di salsa a base di olio, burro, aglio e alici viene servito bollente in appositi recipienti di coccio – con fornellino acceso – unita a verdure di tutti i tipi, compreso il cardo.

Gran pranzo del “Bollito Misto alla Piemontese” domenica 1° dicembre, si comincia intorno alle 12.30. Questo piatto è protagonista indiscusso su tutte le tavole, nazionali e internazionali. E’ preparato con i classici tagli di carne della tradizione locale. Incontro quasi imperdibile per tutti gli amanti del “Bollito”.

