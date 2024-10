Spacciatore minorenne fermato a Biella, aveva 12 dosi di hashish

BIELLA – Un presunto spacciatore minorenne è stato fermato dai carabinieri in pronvincia di Biella. Il ragazzo aveva dodici dosi di hashish nascoste nei vestiti, confezionate in bustine di plastica, pronte per lo spaccio.

La scoperta durante un controllo diretto a numerosi giovani. In realtà su di lui i militari avevano già raccolto diverse segnalazioni. Ora è stato denunciato a piede libero per “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio” alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Torino.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese