Mondovì, taglia la rotonda e finisce in una scarpata, trasportato in ospedale un 59enne

MONDOVI’ – Ha fatto un volo di dieci metri prima di fermarsi col furgone al fondo di una scarpata che costeggia la rotonda del cimitero di Mondovì. L’incidente questa mattina quando M.B. di 59 anni ha tagliato l’intersezione con via Fracchia ed è finito con il mezzo che stava guidando in una scarpata che costeggia la rotonda.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco con il nucleo SAF per raggiungere l’uomo e liberarlo dal veicolo, poi un tecnico del soccorso alpino l’ha verricellato su per lasciarlo alle cure dei sanitari del 118, giunti anche con l’elicottero. L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Mondovì.

Sul posto sono giunti i carabinieri e la polizia locale per gestire la viabilità.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese