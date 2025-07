Indagato per omissione di soccorso l’uomo che ha accompagnato Allen solo per un pezzo di strada

IMPERIA – L’uomo che venerdì scorso ha incontrato il piccolo Allen e lo avrebbe accompagnato solo per un pezzo di strada per poi lasciarlo solo. Si tratta del testimone le cui indicazioni hanno messo sulla giusta strada per il ritrovamento del piccolo.

L’uomo è stato più volte interrogato dagli inquirenti, dando due testimonianze differenti e per questo motivo è stata perquisita la sua abitazione e poi la sua auto, con la quale ha detto in uno degli interrogatori di aver accompagnato Allen.

Tuttavia la sua testimonianza è risultata comunque fondamentale, perchè i soccorritori hanno trovato il bambino proprio partendo dalla strada dove l’uomo ha detto di averlo incontrato.

Intanto il piccolo Allen è stato dimesso dall’ospedale e tornerà a Torino con la famiglia

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese