Peste suina: dopo settimane di tregua due nuovi casi in Piemonte e Liguria

TORINO –Sono 1.029 in Liguria, e 664 in Piemonte i casi peste suina africana. Il totale dei positivi sui cinghiali sale a 1.693.

In Piemonte, è stata osservata una nuova positività sui cinghiali che porta il totale a 664. Il caso positivo è stato riscontrato in provincia di Asti a Castel Rocchero (quinto caso). Rimangono otto i focolai positivi osservati in Piemonte negli allevamenti suinicoli.

Anche in Liguria è stata riscontrata una nuova positività sui cinghiali, che porta il totale a 1.029. Il caso positivo è stato rilevato in provincia di Savona, ad Albenga (primo caso). Con il caso di Albenga cresce a 164 il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla peste suina africana.

