Stufa a gas scoppia in un’abitazione a Gravere: gravemente ustionati due coniugi

GRAVERE – Nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 1° novembre, in un’abitazione in via Saretta a Gravere è esplosa una stufa a gas che ha causato un grave incendio. I due coniugi 50enni che risiedono nella casa sono rimasti gravemente ustionati.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e l’ambulanza di soccorso avanzato della Croce Rossa di Susa. I due feriti sono stati trasportati al Centro Grandi Ustionati del Cto di Torino.

Da una prima ricostruzione, sembra che la causa dello scoppio e dell’incendio sia imputabile all’uso di liquido infiammabile per accendere la stufa.

