Volley, vincono Novara, Cuneo e Chieri, un punto per Pinerolo

NOVARA – Domenica positiva per le piemontesi impegnate nel campionato femminile di volley di serie A1. Vincono Novara, Cuneo e Chieri, lotta e cede solo al quinto set Pinerolo.

La Igor Novara si impone a Firenze 1-3 con parziali 21-5 25-21 21-25 18-25. Con lo stesso punteggio, ma in casa si impone Granda Cuneo sull’Acqua e Sapone 22-25 25-19 25-15 25-22. Servono invece 5 set alla Fenera 76 Chieri per imporsi sulla Talmassons. Il 2-3 è composto dai parziali 18-25 25-21 18-25 26-24 10-15. Il tie break non sorride invece all’Eurospin Pinerolo, che deve cedere 3-2 a Busto Arsizio (22-25 29-27 25-13 20-25 15-8)

